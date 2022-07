Hrozný požiar v Chorvátsku za sebou zanechal obrovské škody: Ako vyzerá situácia? Jedna dobrá správa zo Šibenika

Váš Tip

Viac ako 300 hasičov a 50 príslušníkov armády bojovalo s lesným požiarom, ktorý vypukol v stredu v oblasti chorvátskeho mesta Vodice a rozšíril sa do obcí Zaton a Raslina neďaleko Šibenika. Vo štvrtok to oznámila chorvátska civilná ochrana. Do postihnutej oblasti boli vyslané aj tri hasičské lietadlá Canadair a dva stroje typu Air Tractor, informuje TASR na základe správy tlačovej agentúry HINA.