Exfarmárka Miriam má dom blízko horiaceho pekla v Chorvátsku: Z jej slov vám zvlhnú oči!

Situáciu v Chorvátsku sleduje aj Exfarmárka Miriam Pribanič, ktorá v krajine dlhodobo žije. Miriam kedysi horiace peklo zažívala na vlastnej koži takmer každý rok, až kým neprišlo rozhodnutie presťahovať sa do bezpečnejšej oblasti.

Z Chorvátska sa ozvala aj bývalá súťažiaca zo šou Farma 5 Miriam Pribanič. Na svoj facebook napísala status, z ktorého vám bude naozaj smutno. Miriam momentálne žije v bezpečnej oblasti 350 kilometrov od požiaru, kedysi však bývala priamo v Dalmácii a doteraz tam vlastní dom, ktorý prenajíma.

"Je mi veľmi ľúto, čo sa každý rok v Dalmácii deje, každý rok sú tam rozsiahle požiare a je to veľmi nepríjemné, keď turisti musia bežať, niektorí sa nestihnú ani zbaliť. Cesty sú v miestach požiarov zatvorené a tie hodiny čakania, čo bude, ako bude... Vrátime sa do apartmánu, alebo nám dajú náhradné bývanie? Väčšina sa po pár hodinách vráti, ale všade je smrad spáleniska, padá popol na všetko, už to nie je dovolenka, akú sme si vysnili," hovorí o nepríjemnostiach, ktoré sa tam dejú každý rok.

Miriam však myslí aj na domácich, ktorí tragicky prichádzajú o svoj majetok. "A čo len prežívajú domáci ľudia, ktorí museli opustiť svoje domovy, kde oheň zhltol ich garáž, dom, auto, celé okolie ako v hororovom filme," píše smutne Miriam.

Miriam však rovnakú drámu zažívala 25 rokov."Ja som to tiež zaživala, 25 rokov, keď sme žili v Splite a v Kašteloch. Každý rok stres, plač, dym, okolo domu sme mali krásny borovicový les z jednej strany a z druhej strany olivový sad. Bohužial, už tam nie je ani jedno, ani druhé, všetko zhorelo. Olivový strom sa po čase zotaví, ale borovica už nie. Preto v roku 2011 padlo rozhodnutie, presťahujeme sa na Kvarner. Bolo to najlepšie rozhodnutie v našom živote," priznáva Miriam, ktorá však v Kašteloch stále vlastní dom, ten ale momentálne prenajíma.