Chorvátsko v plameňoch, Slováci majú strach: Ďalšie komplikácie pri úteku z horiaceho raja!

Do redakcie sa nám ozval čitateľ Braňo, ktorý momentálne dovolenkuje v chorvátskom meste Vodice. Oblasť v stredu ráno zasiahol masívny požiar.

Nachádzate sa momentálne v Chorvátsku v oblasti ohrozenej požiarom? Napíšte nám, ako to tam prebieha a čo sa deje na tip@novycas.sk alebo whatsapp 0918 620 001!

Dovolenkový raj Slovákov je v plameňoch. Hasiči už od stredajšieho rána bojujú s plameňmi na pobreží Jadranu. Portál iMeteo píše, že ide o najhoršiu situáciu za posledných 10 rokov. Podľa veliteľa hasičov je dokonca situácia najvážnejšia od roku 1986. Požiar totiž nekontrolovateľne šíri veľmi silný vietor. Zhorelo už 20 domov a hasiči robia všetko pre to, aby ochránili ďalšie príbytky.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

"Požiar vypukol okolo 11:00, neďaleko známej dovolenkovej destinácie Vodice. Rozsiahly požiar sa v priebehu dňa rozšíril smerom na Zaton, kde je momentálne situácia najdramatickejšia, pretože požiar ohrozuje domy," informuje portál iMeteo.sk.

Do redakcie sa nám ozval čitateľ Braňo, ktorý práve dovolenkuje v meste Vodice. Ako uviedol, situácia je vo štvrtok ráno ešte horšia a podľa jeho informácií sa oheň otočil smerom na Vodice.

Opýtali sme sa ako to v meste vyzerá s dovolenkármi. "Zatiaľ sa balia a pomaly odchádzajú, no niektoré cesty sú uzavreté a aj časť diaľnice A1," prezradil čitateľ informáciu, ktorá môže dovolenkárom poriadne skomplikovať útek z horiaceho raja.

Čitateľ naplánoval presun inak. Bojí sa, že cesty budú preplnené a ľudí uväznia plamene. "My máme dnes odísť okolo 10 no pôjdeme k vode, tam sa lepšie dýcha, nemá zmysel ísť teraz domov. Uzavreli cesty kvôli dymu a stále fuka vietor od severu, severo-východu, čo oheň a dym tlači do Vodic," uzavrel Braňo.

V Chorvátsku sa momentálne nachádza aj redaktorka Nového Času Katarína Kurtanská, ktorá napísala, ako sa situácia s požiarom vyvíja: "Tak už sa im podarilo najväčšie ložiská uhasiť a oheň neprešiel cez cestu Vebjovac, kde sú Pumpy a už začínajú Vodice, máme všetko zadymené, my sme zostali na hoteli, lebo aj auto bolo zadymené a nevedeli sme kam sa dostane, niektorí to riskujú a odišli, iní išli prespať do iných miest, spali sme 2 hodiny, stále sme sa pozerali, či to prejde tú cestu."