Našu národnú kultúrnu pamiatku ratuje maďarská vláda: Slávny kaštieľ zachránilo 8 miliónov od Orbána!

Slávny šľachtic by sa potešil! V rodisku kniežaťa Františka II. Rákociho v Borši (okr. Trebišov) zveľadili renesančný kaštieľ, ktorý je perlou celého Tokaja. Peniaze na opravu našej národnej kultúrnej pamiatky (8 miliónov eur) poskytla maďarská vláda vedená Viktorom Orbánom.

Starostka obce Anna Tünde Vargová prezradila, že vlani od leta kaštieľ navštívilo vyše 15-tisíc návštevníkov. „Cestovný ruch po pandémii stúpa a tešíme sa z toho. V kaštieli sme mali aj sobáše a knieža by bolo určite hrdé na to, ako teraz vyzerá jeho panstvo a rodisko. Všetko to spravuje nezisková organizácia, ale jej zakladateľom je aj naša obec. Plánujeme tu organizovať nielen rôzne konferencie, ale nezabúdame na pamätné izby, panoramatické premietanie, ubytovanie v apartmánoch, bežných izbách, interaktívne prostredie. Atrakciou je úniková miestnosť, z ktorej sa zamknutí návštevníci dostanú von len vďaka indícii... Kaštieľ bol pritom dlho ruinou a nebyť obrovskej investície maďarskej vlády vo výške až 8 miliónov €, národná kultúrna pamiatka by schátrala.

Čo je k dispozícii