Tréner Weiss prichytený v chúlostivej situácii: Kupoval alkohol pred odletom na oslavu postupu?

Tréner futbalistov Slovana Bratislava pred odvetou vyhlásil, že verí v postup svojho tímu. Až tak veľmi, že by sa už Vladimír Weiss vopred chystal na oslavy? Ťažko povedať, no deň pred odletom do Gruzínska ho neznámy autor vyfotil v nákupnom centre aj pri kúpe alkoholu a fotografiu nám poslal do redakcie. O gruzínsky koňak podľa neho nešlo.