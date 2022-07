Bratislavčania v strachu, v MHD úradujú falošní revízori! Ako ich rozoznať od tých pravých?

Čo majú za lubom?! Na sociálnej sieti vzbudila záujem správa, že v bratislavskej MHD úradovali falošní revízori. Síce od nikoho nevybrali pokutu, ale jednému pasažierovi tvrdili, že jeho električenka nie je platná. Dokonca si od neho vypýtali a následne naskenovali doklad totožnosti.

Nový Čas zisťoval, ako rozoznáte pravého revízora od falošného a čo robiť v prípade, ak máte podozrenie, že ide o podvodníka. Vyzerá to tak, že v bratislavskej MHD znova úradovali falošní revízori. Na sociálnej sieti sa na to posťažovala matka jedného zo svedkov. „Syn má platnú električenku a napriek tomu tvrdili, že neplatí. Pýtali od neho doklad totožnosti, ktorý si oskenovali a potom zmizli z autobusu,“ krúti hlavou naštvaná žena. Dopravný podnik Bratislava (DPB) reaguje, že tento prípad im doposiaľ nikto nenahlásil, no zároveň priznáva, že sa to stáva. V minulosti totiž zaregistroval niekoľko prípadov tzv. falošných revízorov, ktoré dokonca musela riešiť polícia. Ako však rozpoznať skutočného od toho falošného? „Pracovníci prepravnej kontroly sa preukazujú odznakom revízora, ktorý majú umiestnený na viditeľnom mieste,“ vysvetľuje hovorca DPB Martin Chlebovec.