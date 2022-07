Najvernejší čitateľ oslávi 90 rokov: Nový Čas odoberá od jeho vzniku! Čo ho baví najviac?

Foto Váš Tip

Do redakcie sa nám ozvala dcéra nášho najstaršieho odberateľa a čitateľa Beáta. Jej otec Pavel (89), ktorý odoberá Nový Čas, odkedy začal vychádzať, ho so zanietením číta dodnes. A nielen to, najlepšie vydania si odkladá, aby sa k nim mohol po čase vrátiť. Pravidelne sa tiež zapája do všetkých súťaží.