Prekvapivý nález Košičanky Natálie: Na levanduli objavila TOHTO vzácneho tvora!

V levanduľovom záhone objavila niečo nezvyčajné! Košičanka Natália (25) s mamou zbadali vo svojej záhradke zvláštnu čiernu včelu. Podarilo sa im ju odfotiť a po pátraní na internete zistili, že na levanduliach zachytili chránený druh včiel - drevára fialového. Podľa odborníka ide o našu najväčšiu včelu, ktorá je samotársky typ, preto je raritou, keď sa ju podarí odfotiť.

Fialové kvety a hlavne vôňa levandule lákajú všetok hmyz, najmä včely. Preto je ich tam vždy hojne. Ale to, čo zbadala Natália s mamou v záhradke, sa až tak často nevidí. „Stalo sa to vo štvrtok. V záhrade máme levanduľový záhon a včielky tam neustále usilovne zbierajú nektár. Zrazu sme zbadali, že je medzi nimi nejaké čierne čudo, trikrát väčšie ako bežná včela. Prišli sme bližšie, neútočilo to, len si to robilo svoju prácu,“ opisuje nález Natália.

Ani chvíľu neváhala a zobrala do ruky mobil.Zistili sme, že ide o veľmi zriedkavého tvora - drevára fialového alebo inak aj čiernu včelu. A že sa ju podarilo odfotiť minulý rok v Česku,“ povedala Natália s úsmevom.Fotografiu ukázal Nový Čas zoológovi a ten nám len potvrdil, že sa Natália nemýlila. „Je to naozaj drevár fialový. Ide o našu najväčšiu včelu, spolu s ešte jedným veľmi podobným druhom z toho istého rodu.Je chránená a jej spoločenská hodnota je 100 eur. Hniezdi v mŕtvom dreve, kde si vyhryzie zvislú komôrku dlhú až 30 cm, alebo na rozkvitnutých kvetoch ako sú napríklad vistérie, budleje či levandule,“ povedal Ladislav Roller z Ústavu zoológie SAV.