Prešovčania sa po rokoch dočkali vytúženej trasy pre cyklistov: Problémovú cykloželezničku pri Prešove konečne otvorili

Z nevyužívanej vlakovej trate spravili oázu relaxu. Pri Prešove po dlhom čakaní konečne oficiálne spustili novú cykloželezničku, kde sa staré nevyužívané lesné, úzko koľajové a obslužné železnice zmenili na útulné cestičky pre cyklistov. Nová 6,5 kilometrová trať spájajúca mesto Prešov a obce Dulová Ves a Kokošovce bude tvoriť aj prístupovú cestu do masívu Slanských vrchov.

S jej výstavbou sa začalo už v máji 2018 a dokončená bola o niekoľko mesiacov, no roky sa ju nedarilo skolaudovať. Cykloželezička spájajúca mesto Prešov a vyhľadávanú rekreačnú oblasť Sigord je už teraz, po vyše štyroch rokoch, verejnosti prístupná. Nový cesta pre milovníkov športu kopíruje trasu bývalej lesnej, neskôr tzv. Pionierskej železnice a prepojila mesto Prešov s blízkou rekreačnou oblasťou Sigord.

V Prešove táto cyklocesta začína v mestskej časti Solivar a cyklistov nasmeruje cez Dulovu Ves a Kokošovce k rekreačnej oblasti Sigord. Cyklistom sa tak otvára pohodlné a hlavne bezpečné cestovanie za objavovaním Slanských vrchov, s nádhernými výhľadmi na prešovský kraj. „Cykloželeznička Prešov – Zlatá Baňa otvára Prešovčanom i obyvateľom okolitých obcí možnosti bezpečného cestovania do práce na dvoch kolesách, ale aj objavovania krás Slanských vrchov, keďže sa dostanú až k rekreačnej oblasti Sigord,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová počas slávnostného otvorenia Cykloželezničky. Športovci si počas výletov môžu na novej trase aj oddýchnuť. Súčasťou Cykloželezničky sú aj odstavné plochy na bicykle so stojanmi na ich uloženie, lavičky s odpadkovými košmi a lemujú ju informačné tabule.

Cykloželeznička Prešov – Zlatá Baňa

-dĺžka: 6,5 km (Prešov – Sigord)

-šírka: 3 m, jeden jazdný pruhu 1,5 m

-obojsmerná premávka

- asfaltový povrch vhodný pre cyklistov aj korčuliarov

-náklady: 1,74 milióna eur

Ako veľmi ste sa tešili na otvorenie novej cyklistickej atrakcie?

Zuzana Bednárová (36), IT manažérka, Prešov

“Idem ju vyskúšať prvýkrát, teším sa na jazdu. Jej otvorenie trvalo dlho, no o to viac si to teraz vážime. Takáto trasa pre cyklistov, spojiť Prešov so Sigordom nám veľmi chýbalo, cesta po ceste nebola pre cyklistov veľmi bezpečná.”

Tomáš Balucha (29), zamestnanec vo výrobe, Prešov

“Dobre, že môžeme ísť aj do prírody, nie len medzi bytovky. Takéto miesto v prírode nám chýbalo. Určite to využijem každý víkend.”

Patrik Balucha (25), zamestnanec vo výrobe, Prešov

“Som rád, že máme si kde vyjsť cez víkendy do prírody, k vode na Sigord a okúpať sa. Každá nová trasa pre cyklistov je dobrá a vzácna. Je to oveľa lepšie, ísť sem na čerstvý vzduch, ako jazdiť v meste.”