Kristína tvrdí, že jej druh Viktor zažíva vo väzení peklo: V base sa chcel obesiť! Hrozné, čím si mal prejsť

Majú o neho strach! Viktor (31) si už šiesty rok odpykáva trest vo väzení v Hrnčiarovciach nad Parnou za sexuálne zneužívanie a krádež. Zostať za mrežami musí ešte 20 mesiacov.

Jeho mama a partnerka tvrdia, že si tam chcel zobrať život - obesiť sa na šnúrke od topánok. Bachari ho mali podľa ich slov napadnúť a dokopať za to, že nechcel ísť trhať burinu. Zachrániť od samovraždy ho mala tamojšia pedagogička. Čo na to Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS)?

Pri poslednej väzenskej návšteve Viktorova mama Jolana (53) a partnerka Kristína (22) nedokázali podľa vlastných slov udržať slzy. „Keď sme videli Viktora, museli sme začať hneď plakať. Aj on plakal po tom, čo nám začal opisovať, ako ho zmlátili,“ narieka mama Jolana.

„Môj partner mal na krku stopy od šnúrky. Celé hrdlo mal napuchnuté, bol to hrozný pohľad,“ smúti Kristína, ktorá má s Viktorom syna. Celý incident sa mal podľa tvrdení nešťastných žien stať po tom, čo Viktor odmietal v tých najväčších horúčavách trhať burinu. Následne ho mali dať do takzvanej diery dokopať.

Po tomto incidente si chcel Viktor zobrať život. „Povedal mi, že to nezvláda už, že je to veľmi ťažké a robia mu tak zle, že sa v noci zobudil a chcel sa obesiť na kľučku. Mala ho zachrániť pedagogička, keby nebolo jej, možno by už nežil,“ zúfa si mama, ktorá má strach.