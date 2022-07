V Nových Zámkoch vystavujú skameneliny staré 20 miliónov rokov: Na Devíne žil kedysi takýto žralok!

V Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch v piatok sprístupnili paleontologickú výstavu s názvom Treťohorné more.

Putovná expozícia Západoslovenského múzea v Trnave prezentuje skamenené pozostatky z treťohorného mora, ktoré pred 16 až 20 miliónmi rokov zasahovalo na územie dnešného juhozápadného Slovenska.

Ako informovalo múzeum, vystavené skameneliny pochádzajú z lokalít Rohožník, Mučín, Borský Mikuláš, Devínska Nová Ves, Trstín či Horovce. "Sú medzi nimi mnohé raritné skameneliny z už zaniknutých lokalít, akými sú napríklad veľké koralové trsy z lokality Dubová, nádherne zachovalý zub najväčšieho žraloka Megalodona z lokality Devín, kompletná čeľusť raje z lokality Borský Mikuláš, kolekcia nádherne zachovalých zubov z lokality Mučín a mnohé ďalšie," uviedli organizátori.

Všetky skameneliny pochádzajú z obdobia mladších treťohôr, keď sa na našom území rozprestieralo teplé plytké more a Malé Karpaty z neho vystupovali ako ostrov. "Výstava je doplnená dokumentačným materiálom, zväčša ide o mikroskopické fotografie, ktoré zachytávajú niekoľkonásobne zväčšené miniatúrne schránky živočíchov. Pri tomto zväčšení vyniknú mnohé detaily, napríklad zafarbenie, štruktúra a textúra," informovalo novozámocké múzeum, v ktorom výstava Treťohorné more potrvá do 15. októbra.