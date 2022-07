Košickí gymnazisti si vytvorili učebňu budúcnosti: Celú triedu ovládajú jedným prstom!

Majú supermodernú triedu, ktorú si svojpomocne naprogramovali! Skupina študentov z košického Gymnázia Poštová posledný rok pracovala na vytvorení futuristického prostredia na výučbu. Učiteľ, ale i žiaci dnes vedia len za pomoci telefónu a aplikácie ovládať celú miestnosť, od sťahovania žalúzii, intenzity a farby svetla, projektora až po meranie kvality ovzdušia v triede. To všetko si vedia ovládať v jednej ruke pomocou mobilu.

Vkročia do triedy a hneď ich registrujú snímače a senzory. Školská učebňa na Gymnáziu Poštová v Košiciach sa vďaka práci študentov premenila na interaktívnu miestnosť plnú technológií. Modernú miestnosť študenti realizovali v rámci projektu LAB IT Creativity, ktoré vytvorilo združenie Košice IT Valley, Košický samosprávny kraj a Technická Univerzita v Košiciach. Chcú tak nadchnúť stredoškolákov pre informačné technológie a poskytnúť im tak praktické skúsenosti.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Mladých gymnazistov do tajomstiev sveta informačných technológií posledný rok zasväcuje Tomáš Lörinc, konzultant a programátor, ktorý na gymnáziu vyučuje predmet IoT, internet vecí. “Má slúžiť ako bežná učebňa na akýkoľvek iný predmet, ale primárne je určená na to, aby sa tu nainštalované prvky využili pri vyučovaní nie len špeciálneho predmetu IoT internet vecí, ale aj ostatných predmetov programovania, informatiky,” uviedol Lörinc. Ako dodal, spolu so študentmi vytvorili učebňu budúcnosti. “Je naprogramovaná len na málo percent a má obrovský potenciál, aby sa tu robili ďalšie projekty, ďalšie aktivity, napríklad stredoškolská odborná činnosť. Má to byť otvorené laboratórium pre všetkých študentov, aby sa tu nebáli prísť, ovládať to, prispôsobiť si to pre seba,” dodal programátor.

Richard Gerboc (18), študent gymnázia, sa spolu so spolužiakmi podieľal na pretvorení obyčajnej triedy na futuristickú učebňu. “Máme tu naozaj veľa rôznych moderných prvkov. Prostredníctvom aplikácie v telefóne či v počítači vieme kontrolovať kvalitu vzduchu, zapnúť či vypnúť svetlo, nastaviť farbu a intenzitu svetla, alebo stiahnuť žalúzie, ak chceme pozerať film alebo prezentáciu cez projektor,” opísal študent.

Priblížil, že všetky ďalšie vymoženosti sa budú môcť v triede jednoducho naprogramovať. “Miestnosť zámerne nie je vo finálnej podobe, aby sa žiaci mohli počas vylepšovania učebne učiť, keďže ešte bežne nemajú prístup k takým profesionálnym technológiám a prvkom a tu majú možnosť s tým pracovať,” dodal Richard s tým, že vďaka vymoženostiam si vedia pri rôznych predmetoch navodiť v triede tú správnu atmosféru.

Čo všetko majú gymnazisti v supermodernej učebni IT Lab

-zelená stena s meračom kvality ovzdušia

-ovládanie farby, intenzity svetiel

-zapínanie svetiel hlasom

-aplikáciou ovládané rolety

-snímač pohybu

-snímače okien