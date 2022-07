Slovák dovolenkuje pri zátoke, kde zabíjal žralok: Čo sa deje v raji po krvavej tragédii? Zarážajúce slová

Chceli si užiť dovolenku v raji, prišli o život za mimoriadne dramatických okolností. Žralok v Hurghade zabíjal hneď dvakrát.

Dovolenkujete v Hurghade? Ako prežívate tragické udalosti, ku ktorým tam došlo v nedeľu? Ako sa k tomu postavili rezorty? Dajte nám vedieť na mail tip@novycas.sk alebo whatsapp 0918 620 001!

Do redakcie Nového Času sa ozval čitateľ, ktorý momentálne s celou rodinou dovolenkuje v egyptskom letovisku Hurghada. To zasiahli v závere týždňa dramatické udalosti. Útok žraloka si tam vypýtal dve obete. Jednu seniorku z Rakúska a druhú ženu z Rumunska.

Na krvavú drámu sa prizerali dovolenkári, no nevedeli, čo urobiť. Seniorke z Rakúska žralok odtrhol nohu aj ruku, tá podľahla zraneniam krátko po útoku. "Moja rodina je od štvrtka ubytovaná v hoteli TITANIC PALACE v časti Sahl Hasheesh. Moja manželka išla v nedeľu ráno okolo 08:00 hod. k moru a napriek tomu, že je veľmi pozvoľný vstup do mora, prešla asi 10 metrov dnu a okamžite vyletel ochrankár a vykázal ju von kvôli zákazu plávania," priznal Slovák.

V rezorte si na hostí dávajú pozor, no inak to už vyzerá u podnikateľov, ktorí ponúkajú výlety na lodi so šnorchlovaním. Tým po rokoch pandémie môže prekaziť zárobky práve táto krvavá dráma. "Miestni ľudia, ktorí mi ponúkali výlety loďou spojené so šnorchlovaním, reagovali na moju odpoveď, že nemám záujem, nakoľko sa v mojej oblasti odohrali už dva žraločie útoky, podráždene. Odpovedali, že útoky sa dejú aj v Karibiku, v USA a nikto to tak mediálne nerieši. Z ich odpovedí som cítil, že sa vyslovene boja o svoj biznis," uviedol dovolenkár zo Slovenska.