Emília našla na ulici v Bratislave záhadnú figúrku, o chvíľu sa začali diať veci! Neznámy muž jej za ňu ponúkol 1500 eur

Nevie si to vysvetliť. Do redakcie sa nám ozvala čitateľka Emília, ktorá našla na zemi na ulici záhadnú drôtenú figúrku. O chvíľu sa začali diať veci.

Čitateľke Emílii drôtená figúrka, ktorú objavila pri ceste domov z práce v Bratislave, nedá spávať. Keď sa na ňu pozrela bližšie, zistila, že postavička zviera v drôtených rukách papierik. "Po študovaní a sedení nad tou postavičkou som zistila, že na tom papieriku je asi číslo, že 2/3 teda si myslím, že niekde ďalšie ešte stále ležia, ale to sú moje dohady," prezradila čitateľka. Okrem tohto čísla sa na papieriku nachádzajú ďalšie znaky.

"Celkovo celá postavička na mňa pôsobí s nejakou energiou, takou zvláštnou, neverím na tieto energie a nadpozemské veci, ale táto postavička ma niečo do seba," zverila sa čitateľka. Najväčšou záhadou bolo, čo sa stalo, keď Emíliin syn zverejnil fotografiu figúrky vo facebookovej skupine.

"Syn túto postavičku nafotil a dal na facebook, že či náhodou niekto by nevedel o čo ide, práve tam jeden pán mu ponúkol 1500 eur, s tým, že hneď si aj po to príde," šokovala čitateľka. Tá sa od pána snažila zistiť čím je postavička taká výnimočná. "Pri otázke na pána, čo to je, prečo chce zato toľko zaplatiť, zostal mlčať," uviedla Emília. Žena sa preto rozhodla postavičku si nechať a ďalej sa snažiť odkryť rúško tajomstva, ktorým je zahalená.