Hororové video z Tatier! Turista urobil všetko tak, ako NEMAL, medveď sa naňho vrhol: Budete si ťukať na čelo

Kroky, ako minimalizovať riziko pri strete s medveďom sa už dočítate vo všetkých médiách. Hovorí sa o tom denne na sociálnych sieťach. Napriek tomu sa na Slovensku nájde expert, ktorý to všetko poruší a potom nesie nemilé následky.

Hneď prvá dôležitá výstraha od ochranárov znie: Ak stretnete medveďa, v žiadnom prípade si ho nefoťte ani nenakrúcajte, ale pomaly sa od neho vzďaľujte do bezpečia. Turista, ktorý je autorom videa zo Západných Tatier to totálne odignoroval a takmer kvôli tomu prišiel o život.

Muž totiž uvidel medveď a v tej chvíli sa rozhodol, že sa z neho stane dokumentarista. Vraj by nebolo zlé mať zábery medveďa z jeho prirodzeného prostredia. Bol to veľmi hlúpy nápad. Turista uviedol k svojmu videu aj popis, v ktorom detailne opísal, aké všetky chyby na túre urobil.

Na video, ktoré zverejnila skupina na facebooku This is Slovakia, nás upozornil čitateľ. V skupine uviedli aj popis, ktorým autor obohatil video. "Západné Tatry - 24. júna - Kamenistá dolina. O šiestej ráno stúpam do Pyšného sedla. Už po ceste si všímam pobytové znaky medveďov, stopy aj značkovacie stromy. Stretávam skupinku ľudí, s ktorými sa dávam do reči a zapisujem si telefónne číslo, že, keby som niekde videl medveďa, aby som dal vedieť," priznal turista, že si všimol znaky pobytu medveďa, no napriek tomu sa nesprával ostražito.

Už onedlho na to medveďa uvidel na vlastné oči. "Okolo mňa prechádza iná skupinka štyroch turistov a ja vidím z hora z poľskej strany prichádzať medveďa. Ešte si hovorím aké by to bolo skvelé ho nafilmovať v takom krásnom horskom prostredí. A aj tak bolo. Ešte sa pokúšam zavolať tak, ako som sľúbil skupinke, s ktorou som už stratil zrakový kontakt. No neúspešne, nie je tu signál," začal turista o rozhodnutí, ktoré ho takmer stálo život.

"Filmujem medveďa, ako sa pasie popri potôčiku už dobrých 20 minút, no je čoraz bližšie a dokonca ma aj zbadal, no kľudne pokračoval ďalej. Keď už je odo mňa cca 50 metrov, tak sa postavím a snažím sa presunúť ďalej, aby mi nevošiel do cesty. Vtedy ma zaregistroval a ja si hovorím, že ho ešte natočím, ako odbieha preč, no všetko bolo inak. Nedal sa na ústup, ale rozbieha sa smerom ku mne," rozrozprával turista. To, čo nasledovalo, už na videu zachytené nie je.

Ako prvé napadlo turistovi použiť sprej na medvede. "Medveď útočí a dostáva priamy zásah sprejom pokiaľ to len ide. Sprej je, ale vystriekaný a zdá sa, že nepomohol, nevydám ani hlások. Dávam sa na útek. Po piatich krokoch zakopávam a padám na zem. To už ma, ale zadrapol za nohu, rýchlo sa otáčam a snažím sa ho nohami odkopávať. Ako útočí, trhá na mne oblečenie. Už ani neviem zrátať koľko kopov do hlavy dostal, no stále nie je koniec! Snažím sa postaviť a verím, dúfam, že sprej už po minúte musí účinkovať. Podarilo sa mi postaviť a bežím. No nohy mám neuveriteľne ťažké a po pár metroch znovu padám na zem. Znova je pri mne. To si už v podvedomí predstavujem, ako dopadol chlap z Poľany. Musím, musím to vydržať! Útok trvá už dve minúty. Nemám síl, lapám po dychu. Medveď sa ma snaží hrýzť a pazúrmi mi spôsobuje škrabance a hryzance. Vytrhávam sa mu, on krúži okolo mňa a útočí. Kopem mu neustále do hlavy. Už nech sa to skončí! Nech sa to skončí! Nemám síl! Nevládzem, musím! Musím to vydržať! Zapieram sa do svahu a kopnem z celej sily. Už ani neviem koľký raz ho zasahujem a on sa odgúľal dole a konečne sa dáva na ústup a odbieha preč. Trvalo to večnosť! Mám na sebe krv," opisuje turista minúty hrôzy.

Muž napokon skončil so škrabancami a traumou, no útok prežil. Ako sám popisoval pri videu, pred útokom ignoroval hneď niekoľko výstražných znamení.