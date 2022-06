Známe dievčatko z vianočnej reklamy je späť! Sandra po 20-tich rokoch opäť zahviezdi na našich obrazovkách

Preslávili ju „Zuby zahnuté dohora“. Sandra Flemrová (23) pracuje ako sestrička v zubnej ambulancii. Väčšina Slovákov ju však pozná ako malé dievčatko, ktoré hralo v legendárnej vianočnej reklame na Kofolu.

Sandra mala vtedy 3 roky a ako sama vraví, veľa si z natáčania nepamätá. Teraz ju však čaká veľký návrat na televízne obrazovky. A ako inak, opäť v reklame na nealkoholický nápoj!

Reklama na Kofolu, v ktorej sa malé dievčatko teší, že uvidí zlaté prasiatko, no nakoniec musí spolu s tatinom utekať pred diviakom, sa stala legendárnou. Za ten čas Sandra Flemrová, ktorá v reklame hrala malé dievčatko, poriadne vyrástla. „Keď sa natáčala vianočná reklama na Kofolu, mala som iba tri roky a veľa si teda z toho natáčania nepamätám. Mám pred očami len momenty z guľovačky, ktorú sme hrali so štábom, aby ma zabavili. Ale aj tak sa reklama so zlatým prasiatkom zapísala do môjho života,“ zaspomínala si Sandra.

V detstve absolvovala pár ďalších kastingov, no nakoniec jej kroky smerovali k farmácii.Legendárne dievčatko z reklamy to však stále ťahalo k herectvu, a čo čert nechcel, po 20 rokoch sa opäť vráti ako tvár reklamy na Kofolu. Keď jej návrh na spoluprácu tento rok opäť predostrela Kofola, ktorá hľadala tvár pre nový projekt vratných fliaš, neváhala.