Ďalší škandál Kollárovej krásky z auta: Fabušová s Keyom žúrujú bez platenia?

Vystrkujú znova rožky?! Kontroverzná misska a spolujazdkyňa Borisa Kollára (56) pri známej nehode počas pandémie Mirka Fabušová (39) si znova robí „dobré meno“.

Už nejaký ten čas totiž brunetka vymetá akcie a bary s kamarátom a spevákom Davidom Keyom (25). Ten, rovnako ako ona, má rád pozornosť a zábavu, a tak sa spojili a ruka v ruke si užívajú život na vysokej nohe. Po škandále v markizáckom Let’s Dance sa to na nich akosi sype a okrem toho, že prišli o svoje účty na sociálnej sieti, mali „vyčíňať“ aj v nitrianskom podniku, odkiaľ mali odísť bez zaplatenia. Známa dvojica, ktorá spolu dokonca býva, však hovorí o nedorozumení.

Fabušová a David Key sa už pomaly, ale isto stávajú známou dvojkou. Na poriadku sú spoločné párty a vymetanie barov, kde sa tieto „celebritky“ rady nechávajú pozývať a za reklamu si užívajú hojnosti. Do redakcie sa ozval čitateľ, ktorý tvrdí, že v jednom z podnikov v Nitre mala dvojica skonzumovať veci za nemalú čiastku, ktorá zostala nezaplatená.

„Boli tam oni dvaja a ešte nejaký muž, ktorý ich vraj pozval, ale nemal na nič. Keď prišiel účet, nikto nechcel zaplatiť. Čašníci museli volať majiteľke, inak by to platili zo svojho,“ prezradil nám jeden z návštevníkov baru s tým, že dokonca ich v podniku zavreli a odmietali pustiť domov, kým sekeru nezaplatia.

„Slečna Fabušová začala byť nervózna a vytiahla peniaze s tým, že to teda ona zaplatí. Nakoniec jej ich však vytrhli z ruky, že ona, keďže bola pozvaná, platiť nebude. Majiteľka ich nakoniec pustila domov,“ povedal zdroj Nového Času. Nakoniec vraj musela majiteľka podniku veci riešiť ešte dodatočne. „Išlo o sumu 100 eur. Keď ich kontaktovala, povedali jej, že ich pozvali, pričom ona sa bránila, že ona nikoho nepozvala. Nakoniec zaplatili, ale trvalo to asi mesiac,“ dodal návštevník baru.

Reklama či úmysel?

Kontroverzná dvojica, ktorú nie tak dávno vykázali aj z priameho prenosu Let’s Dance, o tejto nepríjemnosti vie a má pre to svoje vysvetlenie. „My s Mirkou spolu bývame, máme dobrý vzťah a chodíme spolu teda von. Viem, na čo narážate, išlo o jeden bar v Nitre, kam sme boli pozvaní. Robíme im pravidelne reklamu. Účet bol normálne nakoniec vyplatený a všetko sa vyriešilo,“ povedal nám David, ktorý si myslí, že nejde o nič iné ako o premyslený plán, ktorý im mal len uškodiť. „Stala sa nám však taká vec, že nám naraz zrušili instagramové účty a sme z toho na dne. Myslím si, že nám to niekto robí náschvál a účelovo, aby nás skompromitoval,“ dodal.

S jeho tvrdeniami pritom súhlasí aj samotná misska. „Rozhodne nie som nijaká socka a nie som odkázaná na to, aby som si nevedela za seba zaplatiť. Je pravda, že tam došlo k nedorozumeniu, pretože, ako povedal David, pozvali nás tam, lebo robíme aj reklamu, ale nakoniec som normálne zaplatila a druhú polovičku doplatil môj priateľ,“ vysvetlila nám Fabušová. „Čo sa týka instagramových účtov, tak neviem, prečo nám to spravili. Je pravda, že pridávam trochu odvážnejšie a šteklivejšie fotografie, ale nie som jediná. Dnes je to bežné,“ dodala brunetka.

Známe firmy

Ani jeden z dvojice však rozhodne nie je žiadny anjelik a obaja majú čo-to na rováši. Spevák sa totiž dostal do sporu s televíziou JOJ, kde účinkoval v relácii Bez servítky. Práve z tej mal vynášať informácie o honorároch a zákulisí, pričom podpísal zmluvu o mlčanlivosti. Na paškál si pritom zobral práve zárobok prostorekej Nory Kabrheľovej, s ktorou boli kamaráti. Televízia mu nakoniec pohrozila súdom a on sklopil uši.

Ťažké srdce na nich však má aj Záhorská Bystrica, kde sa David ukázal spolu s podguráženou Mirkou, ktorá sa chcela dostať na spomínané Let’s Dance bez pozvánky. Ani tu sa však výpočet jej prešľapov nekončí. Práve ona sedela s poslancom Borisom Kollárom v aute počas pandémie a zákazu vychádzania, keď došlo k autonehode, po ktorej má doteraz následky.