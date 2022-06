Ozaj sú toho turisti na Slovensku schopní? Vtipné výstražné tabuľky pre humusákov: Pri tej z Ďurkovej onemiete!

Tabuľky z niektorých miest na Slovensku vás poriadne prekvapia. Ich tvorcovia si servítku pred ústa nedávali. Ešte viac vás ale zarazí, keď si uvedomíte dôvod, prečo museli vzniknúť!

Pri užívaní si prírodných krás Slovenska málokoho potešia vulgarizmy svietiace z výstražnej tabuľky. Vždy je to však lepšie, než si tam všimnúť nahromadené servítky a iné nechutné prekvapenia. Práve im sa totiž autori tabuliek snažia zabrániť.

Je až neuveriteľné, čo sú niektorí turisti schopní zanechať na miestach, ktoré slúžia na potešenie zraku a duše. Z toho dôvodu v niektorých turistických lokalitách pribúdajú tabuľky, ktoré takýmto nezodpovedným turistom dávajú jasne najavo, čo si ostatní o ich výtvoroch myslia.

Viaceré tabuľky pôsobia poriadne naštvane, zároveň sa pri nich človek pousmeje. Hlavné je, že splnia účel. Lebo tam, kde to nejde po dobrom, to musí ísť tak, ako to uvidíte v našej galérii. Tabuľky zverejnili turisti vo facebookovej skupine Turista.