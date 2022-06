Štrajky Ryanairu skomplikovali dovolenky: Ak cestujete do Španielska v TÝCHTO dňoch, pripravte sa!

Zamestnanci spoločnosti Ryanair spustili vo viacerých destináciách slovenských dovolenkárov štrajky. Tie už ovplyvnili cestu viacerým turistom, ďalší štrajk sa chystá v Španielsku.

Odborové zväzy zastupujúce palubný personál írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair plánujú v júni sériu štrajkov vo viacerých európskych krajinách.Odbory zamestnancov Ryanairu v piatok uviedli, že plánovali štrajkovať v Belgicku a Portugalsku od 24. júna do 26. júna. Štrajk vo Francúzsku bol od 25. do 26. júna a štrajk v Taliansku prebiehal 25. júna. Najdlhšie sa bude štrajkovať v Španielsku, konkrétne v dňoch 24. - 26. júna a potom od 30. júna do 2. júla.

Okrem zamestnancov Ryanairu štrajkovali aj belgickí piloti a palubný personál spoločností Brussels Airlines a Lufthansa. Ich štrajk prebiehal 23. - 25. júna.