Kucherenko povedala narovinu, čo si myslí o randení so zajačikom: Kurnik, som náročná?

Modelka Silvia Kucherenko patrí medzi najvýraznejšie tváre slovenského šoubiznisu. Už tri roky sa pýši statusom slobodnej matky. Na sociálnej sieti dostala zaujímavú otázku ohľadom prípadného randenia s mladším mužom. Mala na ňu veľmi jasnú odpoveď!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Jej ex-manžel a otec ich syna Alexa sa dostal do väzenia kvôli sprenevere peňazí, kde si odpykáva 11-ročný trest. Silvia sa so Sergejom rozviedla počas jeho pobytu za mrežami, no aj napriek tomu na neho nezanevrela.Stále udržiavajú dobré vzťahy a do väzenia za ním chodí pravidelne na návštevy, a ak je to možné, berie so sebou aj ich syna.Na sociálnej sieti Instagram zverejnila Silvia príspevok, v ktorom sa jej sledovatelia mohli spýtať hocičo, čo mali na srdci.Na toto mala modelka veľmi jasnú odpoveď!