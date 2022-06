Prvý bratislavský mrakodrap vyzeral ako horiaca fakľa: Požiar na 38. poschodí poriadne preveril hasičov!

V stredu ráno šokoval obyvateľov Bratislavy strašidelný pohľad. Mrakodrap Eurovea Tower vyzeral ako obrovská fakľa!

Na vrchole najvyššej budovy na Slovensku, Eurovea Tower, boli už z diaľky vidieť stúpajúce kúdoly čierneho dymu.Čo by sa však stalo, ak by boli robotníci na najvyššej budove na Slovensku v skutočnom nebezpečenstve?Eurovea Tower sa len pred pár dňami stala s výškou 125 m najvyššou budovou na Slovensku. Zatiaľ je postavených 38 poschodí, no narastie ešte o deväť.Z vrcholu budovy sa totiž valil hustý čierny dym a všade naokolo bolo cítiť zápach. Sociálne siete začali okamžite zaplavovať fotky horiacej dominanty a objavili sa špekulácie, či nie je v ohrození celá konštrukcia.