U nás tento šport nemá obdoby! V prvej slovenskej súťaži roztlieskavačiek sa predviedli talentované dievčatá aj chlapci

Ešte je iba v plienkach, ale už sa teší veľkej obľube. Vo Zvolene sa uskutočnila 1. slovenská súťaž v cheerleadingu, teda súťaž roztlieskavačiek, ktorej sa zúčastnilo viac ako 200 dievčat a chlapcov z viacerých slovenských miest. Zaujímavosťou je, že cheerleading ide o nový organizovaný šport u nás a cheerleading je od minulého roku aj olympijským športom.

„Áno. Dá sa to predstaviť aj takto. Tento šport na základe tohto aj vznikol. Postupne však dievčatá začali robiť aj rôzne akrobatické kúsky, a tak vznikol športový cheerleading,“ uviedla Zuzana Niščáková, prezidentka slovenskej Cheerleading únie s tým, že sa delí na dve divízie.Toto je tá športová a. Najskúsenejšími „cheerleaderkami“ boli dievčatá z klubu Monarchs Bratislava. „My vystupujeme na americkom futbale, alebo v rôznych seriáloch, kde robíme komparz, alebo na rôznych firemných akciách či športových podujatiach. V klube je nás celkovo 20 a to vo veku od 13 do 18 rokov,“ uviedla Martina z Monarchs Bratislava.