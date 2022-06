Po Bratislave premáva taxík, aký ste ešte nevideli: Nepreváža ľudí, ale TOTO!

Nevyužité knihy môžu dostať novú šancu! V Bratislave začína jazdiť špeciálny knihotaxi, ktorý zbiera staré knihy a predáva ich ďalej do sveta. Eurá z predaja prídu darcovi knihy priamo na účet. Knihotaxi jazdí v piatok, sobotu a nedeľu po celej Bratislave.

Ak máte záujem odovzdať nepotrebné knihy, stačí vyplniť formulár a vybrať si čas, kedy knihy odovzdáte. Ide o projekt spoločnosti Knihobot, ktorá zatiaľ na Slovensku nemá kamennú predajňu. Knihotaxi je pilotným projektom tohto druhu na Slovensku.

V susednej Prahe je však už pomerne dobre zabehnutý. Jeho cieľom je vdýchnuť starým knihám nový život tak, že ich knihotaxi zoberie od pôvodných majiteľov, spoločnosť Knihobot ich následne nafotí a vystaví v e-shope. 60 percent z predaja knihy potom príde darcovi priamo na účet. „Predali sme už stotisícky knižiek. To nám pomáha stanoviť optimálnu predajnú cenu. Taktiež sledujeme aktuálnu situáciu na knižnom trhu, ktorá cenu ovplyvňuje. Ak sa knihy nepredajú, znižujeme priebežne ich cenu, aby u nás neležali príliš dlho,“ vysvetlil Matúš Karaffa, riaditeľ Knihobot Slovensko.

Knihotaxi bude jazdiť po bratislavských uliciach vždy cez piatky, soboty a nedele celé leto. „Úspechom by bolo, keby sme vrátili do obehu len cez Knihotaxi 10 000 kníh. Najhorším riešením je odložiť knihy do pivnice alebo na povalu. Knihy sa zbytočne znehodnotia a nám záleží na tom, aby ešte niekomu urobili radosť. Vo väčšine prípadov sú to tituly, ktoré sa už nedajú kúpiť, a niekto po nich môže túžiť. Veľa ľudí nám však posiela i nové knihy, ktoré už prečítali a chcú ich poslať naspäť do obehu. Väčšina z nás knihy prečíta maximálne raz a potom ich už len máme odložené v knižnici,“ vysvetlil Karaffa.

Ako funguje knihotaxi?

1. Pošlite cez formulár fotku kníh

2. Do ďalšieho dňa vám príde e-mail s pokynmi, ako Knihotaxi objednať. Vyberiete si deň a čas, ktorý vám najviac vyhovuje

3. Knihotaxi príde na vašu adresu. Pri objednávke si vyberiete dvojhodinové časové okno. Chvíľu predtým vám šofér zavolá

4. Odovzdáte šoférovi knihy, ktoré chcete predať. Nemusíte ich baliť

5. Šofér vám podá základné informácie o predaji

6. Šofér knihy odvezíe do Knihobotu. Peniaze z následného predaja vám prídu na účet najneskôr 28 dní po ich predaji