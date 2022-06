Turistky si do MHD v Bratislave kúpili lístky, revízor im naparil pokutu: Prečo museli zacvakať skoro 100 eur? To vás naštve

Kuriózny prípad sa stal dvom turistkám, ktoré cestovali MHD v Bratislave. Napriek tomu, že mali zakúpený lístok, dostali pokutu v plnej výške. Nepomohla im ani reklamácia.

O svojej skúsenosti s bratislavskou MHD napísala zahraničná turistka do skupiny Foreigners in Bratislava na facebooku. S kamarátkou si kúpili lístky cez aplikáciu, ktoré sa však aktivujú až po 30-tich sekundách. Lístky kupované cez aplikáciu sú platné, až keď sú aktívne. "S kamarátkou sme nastupovali do autobusu na zastávke Ondrejský cintorín. Predtým, než autobus prišiel, som aktivovala 2 lístky v aplikácii a odpočítavanie 30 sekúnd sa začalo. Vzápätí dorazil autobus, obe sme nastúpili a revízor stál hneď pred nami. Ukázala som mu lístky a stále na nich odrátavalo 10 sekúnd, ale kým sa na to revízor pozeral, lístky sa aktivovali," opísala situáciu turistka.

To, čo nasledovalo, žiadna z turistiek nečakala. Napriek tomu, že si zodpovedne kúpili lístky, revízor trval na pokute. "Skončilo to tak, že sme zaplatili takmer 100 eur dokopy, len preto, že som mu ukázala lístok o 10 sekúnd skôr. Na fotkách môžete vidieť lístky, ktoré som kúpila a pokutu, ktorá bola vystavená v presne rovnaký čas," povedala turistka.

Turistka tiež tvrdí, že autobus prišiel na zastávku o minútu skôr. No keď sa obrátila na dopravný podnik s reklamáciou, pokutu jej neodpustili. "Cestovné lístky zakúpené cez aplikáciu IDS BK, ktorá obsahuje tri jazykové mutácie, sú vždy aktívne po 30 sekundách od zakúpenia. Dôvodom posunutej platnosti takto zakúpeného lístka (30 sekúnd) je zabrániť zneužívaniu aplikácie v prípade kontroly cestovných lístkov. IDS BK ubezpečuje, že 30 sekúnd je naozaj minimálny čas. V iných mestách cestovné lístky zakúpené cez obdobné aplikácie majú nastavený čas platnosti až po 2 minútach od ich zakúpenia," vyjadril sa k situácii hovorca Dopravného podniku mesta Bratislava Martin Chlebovec.

"V súčasnosti sú na mnohých zastávkach umiestnené elektronické informačné tabule, kde na základe reálnych GPS dát z vozidiel majú cestujúci prehľad o príchodoch spojov, pričom v prípade používania aplikácie IDS BK si môžu rovnaké dáta zobraziť v aplikácii pre každú zastávku (aj pre tú, na ktorej sa tabuľa fyzicky nenachádza). Kúpiť si cestovný lístok môžu teda v dostatočnom predstihu pred príchodom autobusu na zastávku a nastúpiť do svojho spoja s platným cestovným lístkom. Spoje jednotlivých liniek s ohľadom na okolnosti jazdia pravidelne podľa cestovného poriadku. Výnimkou sú mimoriadne dopravné udalosti, ktoré sú pri kontrole CL v danom spoji zohľadnené," doplnil Chlebovec.