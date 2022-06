Dobrovoľníci v Košiciach pomáhajú celý piatok aj sobotu: Darovanie krvi, čistenie okolia, a to nie je všetko

Na pomoc viacerým organizáciám budú počas piatka a soboty zamerané aktivity dobrovoľníkov z radov košických hutníkov. Ide o súčasť 16. ročníka dobrovoľníckeho podujatia Hutníci pre Košice, zapojiť sa môže i široká verejnosť.

Pomoc bude smerovať organizáciám poskytujúcim zdravotné a sociálne služby, aktivity pre deti a mládež či starostlivosť o životné prostredie i zvieratá. Podujatie sa začalo v piatok ráno Hutníckou kvapkou krvi v Hematologicko-transfúznom oddelení Nemocnice Agel Košice-Šaca vo Vstupnom areáli U. S. Steel.

pustia sa do opravy športového ihriska v Centre pre deti a rodiny na Hurbanovej ulici, na detskej železnici pomôžu pri údržbe rušňov i úprave okolia trate, v útulku pre zvieratá pri Haniske vyrobia nové prístrešky pre psíkov a v zoo budú natierať takmer 200-metrový drevený náučný chodník Lužný les," informovali vo štvrtok košické oceliarne U. S. Steel., najmä tričká, krátke nohavice, mikiny, tepláky či tenisky. V zariadeniach Arcidiecéznej charity v Košiciach uvítajú aj trvanlivé potraviny, posteľnú bielizeň, kuchynské a hygienické potreby. Zberné miesto bude v piatok od 12.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 15.00 h v charitnom centre na Masarykovej 19, ako aj na Triede SNP 24 v občianskom združení Jeseň života, kde so zbierkou pomáhajú hutníci na dôchodku.