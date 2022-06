Veľký protest učiteľov je v plnom prúde: V bratislavských uliciach sú tisícky pracovníkov školstva!

Lepšie podmienky v školstve, ale aj vyššie platy žiadajú tisícky pracovníkov školstva na stredajšom protestnom zhromaždení v Bratislave.

Chcú, aby ich platy vzrástli namiesto troch percent o desať. Podľa predsedu školských odborárov Pavla Ondeka cieľom je upozorniť vládu SR a poslancov Národnej rady SR, aby sa konečne začali školstvom zaoberať.," vyhlásil predseda školských odborárov. Ondek by bol rád, keby boli platy zamestnancov v školstve od júla o desať percent vyššie. Poznamenal, že politici majú ešte dosť času na to, aby o tom rozhodli. Všetko však podľa neho závisí od ministra financií. "," uviedol Ondek.Poukazujú na to, že po viac ako dvoch rokoch boja s pandémiou a zvýšenými nárokmi na zabezpečenie kvalitného a bezpečného výchovno-vzdelávacieho procesu teraz zamestnanci školstva čelia ďalším výzvam. Tie sú spôsobené vojnou na Ukrajine. Školskí odborári, ale aj protestujúci poukázali na zvýšenie cien energií a zdražovanie potravín."Je dôležité, aby sa výchova a vzdelávanie vykonávali v priestoroch, ktoré sú oveľa lepšie," povedal Ondek.