Divoký budíček pre Bratislavčanov: Ľudí na ulici prekvapila sviňa! Na tomto mieste ju videli prvýkrát

Ešte je len streda, no hlavné mesto opäť zdivočelo. Tentokrát zažili zaujímavý budíček obyvatelia ulice Miletičova.

Podobnú skúsenosť mali doteraz len obyvatelia mestskej časti Dúbravka alebo Karlova Ves či Nové Mesto ale aj v Starom Meste. Návšteva z lesa však v stredu ráno prišla aj do Ružinova. Diviak tentokrát pobehoval po ulici Miletičova.

O divokom ráne v Ružinove nám do redakcie dala vedieť čitateľka Eva. Problém diviakov pobehujúcich po uliciach v BRatislave sa mesto zaoberá už dlhodobo. "Zver je vyrušovaná, intenzívnejšie migruje, a to aj v rozpore s jej prirodzenými inštinktmi – do zastavaných území. Dôležité je tiež poukázať na skutočnosť, že možnosť výkonu bezpečného lovu a redukcie počtu premnožených diviakov a tiež inej raticovej zveri pre udržovanie normovaných stavov zveri v tak intenzívne ľuďmi využívaných lesoch je len minimálna," vysvetlil pred časom hovorca Slovenskej pološvníckej komory Alojz Kaššák.