Primátor Gelnice má na krku druhú zlatú medailu! Ako zvláda skĺbiť prácu, rodinu a TÚTO záľubu?

Primátor futbalistom! Už dvojnásobný majster Európy Dušan Tomaško (35) je na čele mesta Gelnica druhé volebné obdobie.

Hoci má času na oddych a športovanie málo, v slovenskom futbalovom tíme starostov a primátorov patril k oporám. Ďalšej zlatej medaile, ktorú si doniesol z majstrovstiev Európy (ME), sa veľmi potešil. Ako to všetko zvláda skĺbiť? Vyštudovaný ekonóm je primátorom už ôsmy rok a v prvom období začínal ako vôbec najmladší na Slovensku. O Dušanovi Tomaškovi je však menej známe to, že ešte stále hrá futbal.

Mám toho na krku veľa a nestíhal som chodiť aj na tréningy. Okrem toho mám aj zdravotné problémy, bolia ma kolená i stehná,“ povedal prvý muž mesta, ktorý vo svojom jedinom stretnutí na jar aj skóroval. V minulosti hrával v strede zálohy, teraz skôr v útoku.