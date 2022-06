V Liptovskom Mikuláši majú plné zuby odpadu: Takto idú predchádzať vzniku čiernych skládok

Lokality s veľkoobjemovými kontajnermi v Liptovskom Mikuláši budú počas jarného a jesenného upratovania kontrolovať niekoľkokrát denne mestskí policajti.

Mesto chce takto predchádzať vzniku čiernych skládok. Uvažuje sa aj o rozmiestnení fotopascí. Vo viacerých mestských častiach totiž po jarnom upratovaní našli kopy trávy a konárov vyhodené na voľnom priestranstve. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková s tým, že obyvatelia sa vyhadzovaním odpadu mimo nádob dopúšťajú priestupku.

Na niektorých miestach sa ešte pred týmto obdobím našiel vyhodený odpad, ktorý bolo nutné odstrániť. ". Problém nastal, keď sme po týždni kontajnery odviezli. Ľudia odpad naďalej vozili na miesta, kde boli predtým rozmiestnené," uviedla hovorkyňa.

Mesto má zo zákona povinnosť rozmiestniť veľkoobjemové kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a tiež objemný odpad dvakrát za rok, vždy na jeden deň. V Liptovskom Mikuláši ich môžu obyvatelia využívať týždeň počas jarného a týždeň počas jesenného upratovania.

Obyvatelia takto ušetria priestor a nádoby sa tak rýchlo nezaplnia. "Všetko, čo sa vyhodí vedľa kontajnera, sa stáva čiernou skládkou. Smetiari nie sú povinní automaticky upratovať odpad naokolo a dokonca by to robiť ani nemali. Likvidáciu takejto čiernej skládky preto musí mesto tiež zabezpečiť zvlášť," dodala Čapčíková s tým, že ročne to mesto stojí desiatky tisíc eur.