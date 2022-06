Na Slovensku vznikne 106 inkluzívnych areálov pre deti: Čím sa líšia od bežných ihrísk?

V Golianove v Nitrianskom okrese vo štvrtok slávnostne otvorili nové bezbariérové ihrisko Rodinka. Po obci Vígľaš je to druhý rodinný inkluzívny areál, ktorý vznikol s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rezort na tento účel poskytol z dotačnej schémy na podporu plnenia funkcií rodiny celkovo 4,3 milióna eur. Vo všetkých krajoch tak postupne vyrastie 106 nových bezbariérových hracích areálov pre rodiny. Najmenej polovica z nich bude hotová už do konca roka 2022.

"Dobre navrhnuté a inkluzíve ihrisko je bezbariérové a vytvára herné zážitky pre všetky deti a ich rôzne potreby a záujmy. Môžu sa tak spolu rozvíjať, hrať sa a rásť. Zároveň rodičia aj starí rodičia môžu tento úžasný priestor využívať na vzájomné stretnutia," uviedol pri otvorení ihriska minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Ako pripomenul, ministerstvo poskytlo dotáciu na výstavbu ihriska 106 žiadateľom. Je medzi nimi 39 miest, 57 obcí, štyri bratislavské mestské časti a tiež dve neziskové a štyri cirkevné organizácie. Ihrisko Rodinka predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami pre deti do deväť rokov a s oddychovou zónou pre dospelých. Jednotlivé komponenty sú z prírodných materiálov a tvoria zázemie pre trávenie voľného času celej rodiny. Súčasťou je tiež altánok, lavičky či hrací priestor v tvare lode. "Už do konca augusta bude hotových ďalších 26 Rodiniek a do konca tohto roka vyrastie najmenej 53 nových detských areálov," doplnil Krajniak.