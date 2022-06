Cigánsky Diabol Banyák opísal chvíle strachu: Po zranení má depresiu, na hranie nesmie ani pomyslieť!

Veľkolepý žúr dočasne zrušený. Cigánski diabli mali v týchto dňoch poriadne oslavovať 15 rokov na scéne.

Všetko sa však zmenilo v priebehu jednej sekundy, keď sa primáš Štefan Picur Banyák (37) v kúpeľni nešťastne pošmykol a nepríjemne si zranil ruku. Dlhoočakávaná koncertná šnúra je tak načas v nedohľadne, až kým sa hudobník nedá do poriadku.

„Ja som sa sprchoval a ako som umýval vaňu, tak som sa šmykol. Ako som sa chcel zachytiť, padol som na ruku. Mám natiahnutý sval, je to udreté, no našťastie to nie je zlomené. Dostal som ortézu a dva týždne vôbec nemôžem nič s tou rukou chytiť. Sláčik absolútne, po dvoch týždňoch idem na kontrolu a potom sa uvidí, čo ďalej,“ vydýchol si umelec z Cigánskych Diablov, ktorí kvôli jeho zraneniu museli presunúť koncertné turné.

„Nasadili sme však nové termíny koncertov, začíname od 15. 9. 2022 v Bratislave. Lístky, ktoré si diváci zakúpili, zostávajú, a môžu si vybrať, kam chcú prísť,“ prezrádza Banyák, ktorý si zranenie ruky vyčíta a na záver dodáva: „Ja by som sa chcel veľmi ospravedlniť fanúšikom, nemôžem za to, stalo sa takéto nešťastie, je mi to kvôli nim veľmi nepríjemné. Tešili sme sa, že konečne ideme oslavovať a hrať, a toto sa stalo, no mám z toho ťažkú depresiu.“