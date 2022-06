Američana trápilo utrpenie na Ukrajine: Napísal list Bidenovi, opustil rodinu a priletel na východné Slovensko!

Tomu sa povie odhodlanie pomôcť dobrej veci! Američana Willa Van DeValka (62) natoľko trápila nespravodlivosť, ktorá sa udiala Ukrajincom, až sa rozhodol na vlastné náklady priletieť na východné Slovensko, aby mohol pomôcť utečencom.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

„Napísal nám, či sa môže prísť zapojiť do pomoci, ktorú utečencom sprostredkúvame. Veľmi nás to prekvapilo, leboSamozrejme, nemohli sme odmietnuť.a keď sa presunul do utečeneckého centra v Michalovciach, tam mu zase vyšli v ústrety miestni dobrovoľníci,“ povedala šéfka združenia Viki Potašová. Will, ktorý býva v Albamy v štáte New York, svoje rozhodnutie vysvetlil jednoducho.„To, čo sa deje na Ukrajine, je neprijateľné. Podľa mňa musíme tým nevinným ľuďom pomôcť ďaleko viac, ako sa to deje v súčasnosti. Už som sa na to nemohol nečinne pozerať, musel som niečo urobiť. Preto som si našiel Podaj ďalej a poslal som im dokonca aj fotku mojej rodiny, aby mi verili, že to myslím vážne,“ zveril sa Will, ktorý