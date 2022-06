Chorý chlapček je od narodenia skúšaný životom: Lukáškovi anjeli chcú pomôcť, plánujú benefičný koncert

Koncertom chcú vyzbierať peniažky na auto pre chorého chlapčeka. Ľudia s dobrým srdcom sa znova spojili, aby pomohli predčasne narodenému Lukáškovi Tomčíkovi (9) zo Stožku (okr. Detva). V rámci benefičného koncertu Lukáškove kolesá vystúpia speváci, kapely, či umelci a výťažok poputuje rodine, ktorá chce zabezpečiť pre svoje dieťa čo najväčší komfort pri cestovaní k lekárovi, či na výlety.

Peniažky sa im rozhodli pomôcť vyzbierať Lukáškovi anjeli a v nedeľu 12. júna o 13 hod. organizujú benefičný koncert v športovo-oddychovom areáli v Stožku pri Detve. „Naše možnosti dofinancovať auto sú takmer nulové. Nepotrebujeme auto pre naše pohodlie, ale aby mal Luky čo najpohodlnejšie cestovanie.,“ povie dojímavo mamička Monika, ktorá porodila svojho vytúženého synčeka predčasne už v šiestom mesiaci tehotenstva.. „Od prvého dňa sa musel naučiť bojovať za svoje miesto na tomto svete. Luky bol po pôrode oživovaný a prevezený na JIS, kde bol napojený na všetky prístroje. Dlhé mesiace za neho dýchal stroj a nás lekári stále pripravovali na to, že neprežije. S tým sa však žiaden rodič nezmieri,“ hovorí smutne Monika.

Synček mal stále ďalšie a ďalšie komplikácie. Zakrvácal do mozgu a zistili, že nemá vyvinuté črievka. Lekári našli riešenie dať mu do bruška hadičku, no museli mu odobrať 25 cm tenkého čreva a spraviť vývod. Navyše má PEG, dlhodobý cievny vstup a dostal aj epilepsiu. „Nikdy sme však nepochybovali o tom, že spoločne všetko zvládneme.