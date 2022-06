Sú ako lekárky pre historické diela: Stredoškoláčky podávajú prvú pomoc starým obrazom

Sú ako lekárky pre historické diela. Stredoškoláčky zo Školy umeleckého priemyslu v Košiciach pomáhajú reštaurovať a obnovovať múzejné diela. Vďaka tomu, že sa už v rámci vyučovania zapájajú do reštaurátorských prác, pomáhajú obrazom prežiť. Bez starostlivosti dievčat by k ich záchrane už ani nemuselo dôjsť. Starým obrazom tak podávajú nutnú prvú pomoc.

V múzejných skladoch je ich neúrekom a nemá sa o nich kto postarať.Podľa Rudolfa Macka, učiteľa a vedúceho oddelenia konzervovania reštaurovania Školy umeleckého priemyslu v Košiciach sú v tejto situácii veľkým prínosom jeho zverenkyne, študentky reštaurátorstva.“Majú to ako náplň tretieho ročníka, kedy maľujú temperom na drevo, ale učia sa aj to, ako zlátiť a maľovať inými rôznymi technikami na rôzne podklady. Práve zlátenie je technologicky najnáročnejšie, to je v ich práci asi najťažší moment,” opísal Macko.

Okrem tvorby sa študentky venujú aj obnove starých diel, ktoré získavajú z múzeí. “Takáto obnova je v rámci praktického vyučovania, ktoré prebieha vždy pod dohľadom fundovaného reštaurátora. Tieto muzeálne artefakty síce nemajú vysokú spoločenskú, historickú či umeleckú hodnotu, no v našich múzeách sa nachádza množstvo týchto diel, ktoré by ináč časom splesniveli, alebo by sa rozpadli.

,” zhodnotil Macko s tým, že vďaka dievčatám diela, ktoré majú menej pozornosti, prežijú naďalej. “Je to podobné, keď sa učia mladí lekári a zdravotné sestry, pričom pracujú s reálnymi pacientmi, ani tu sa nemôžu robiť chyby,” zdôraznil učiteľ.

Ako poznamenal riaditeľ školy Zsolt Lukács, ich študenti sa vedia s týmito zručnosťami dobre uplatniť. “Plnohodnotným reštaurátorom sa človek stane až keď dokončí vysokú školu výtvarných umení, aby mohol bol prijatý do reštaurátorskej komory, už tu však majú vhodnú prípravu. Absolvent takejto školy pod vedením reštaurátora už môže pracovať v reštaurátorskej dielni,” dodal Lukács s tým, že ide o zodpovednú robotu, vyžaduje si mentálnu zrelosť. “Hlásia sa nám tu hlavne vyprofilovaní žiaci, s výbornými pozorovacími schopnosťami, trpezlivosťou a vysokou mierou remeselnej zručnosti,” zakončil Lukács.