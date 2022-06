Leto prebúdza aj Liptovský Mikuláš: Na tieto historické a kultúrne atrakcie sa môžete tešiť!

Leto už začalo! V Liptovskom Mikuláši predstavili niekoľko zaujímavých historických aj kultúrnych atrakcií. Všetky dohromady spája historický kompas. Je to nový interaktívny sprievodca Mikulášom a okolitými obcami, ktorý turistov a návštevníkov bezpečne a veľmi informovane prevedie srdcom Liptova.

No Liptov je zaujímavý aj svojou históriou. Je veľmi bohatá, pestrá a niekedy až dobrodružná. Aby ju mohli návštevníci ale samozrejme aj domáci ľahšie spoznávať, mesto pre ich pripravilo Historický kompas.

Historický kompas je v skutočnosti moderný interaktívny sprievodca históriou Liptova. „Na 31 historických objektov sme umiestnili tabuľky s krátkym popisom a QR kódom. Ten si turista odfotí a následne cez aplikáciu sa mu dané miesto zobrazí najprv na mape, a potom si môže o ňom prečítať celú históriu. Ak by to nechcel čítať, môže si to nechať prehrať formou audio nahrávky. Pre zahraničných turistov je k dispozícií aj anglická verzia. Mapka ho navedie na ďalšie najbližšie miesta.“ Predstavila nám sprievodcovskú novinku Katarína Šarafínová z OOCR Liptov.

Nás z Prvého župného domu, kde je dnes múzeum Janka Kráľa Historický kompas naviedol do bývalého jezuitského kláštora, neskôr župného súdu a dnes Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. „Na Slovensku máme viac ako 7-tisíc objavených jaskýň, no sprístupnených je menej ako dvadsať. No máme tu aj dvoje tajných dverí. Jedny viedli do väzenia a druhé do mučiarne, čo bola v 18. storočí bežná vyšetrovacia metóda,“ predstavil nám pár zaujímavostí od podzemia až po vyhliadkovú vežu sprievodca vo františkánskom habite. Z tretieho poschodia ešte 50 točitých schodov a boli sme na vyhliadkovej veži v strede Liptovského Mikuláša.