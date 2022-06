Známa tokajská oblasť už neláka len na koštovku vín: Tento hit poteší oči turistov!

Vysúkali si rukávy a pomohli aj dobrovoľníci.

Do známej tokajskej oblasti v Malej Tŕni (okr. Trebišov) už nelákajú len na kvalitné vína.

Vínna turistika v tomto regióne má svoje čaro. O to, aby návštevníci zotrvali v obci so 400 obyvateľmi dlhšie, sa postarala miestna samospráva. Starosta Jozef Drigan prezradil, že aj za málo peňazí sa dá urobiť veľa.

„Dobrodružne na Tokaji, to je názov našej aktivity, keďChopil sa ich a tak vznikli pozoruhodné diela,“ prezradil. Obec presvetlili a sochy archanjela Michala, sv. Urbana či orla, na počesť víťazov, vznikli z bútľavých vŕb a topoľov. Zo zvyšku dreva postavili lavičku.

„Naši predkovia bojovali s Tatármi a Turkmi, preto tu vznikli tufové pivnice. Slúžili ako úkryty, teraz sú vínnymi. Spolu s dobrovoľníkmi sme sa postarali aj o zveľadenie nevyužívaného starého studeného prameňa, ktorý vedie popri cykloceste. Pôvodne sme to chceli celé zahrnúť do projektu, ktorý však neprešiel. Tak sme sa do toho pustili svojpomocne a aj vďaka sponzorom,“ dodal Drigan. Šesťdesiat rokov staré a až 25 metrov vysoké topole robili problémy aj alergikom, no teraz je čo obdivovať.