Chlapec vypestoval obriu zeleninu: Cesnak je väčší ako moja hlava!

Nezvyčajný kvet udiera do očí už zďaleka a pristavujú sa pri ňom okoloidúci! Vo Veľkom Záluží (okr. Nitra) na záhradke malý pestovateľ Šimonko Medvec (8) vypestoval obrí cesnak. Jeho kvet je väčší ako hlava tohto mladého záhradkára! Šikovný druhák je nielen vášnivý záhradkár, ale aj hubár.

Ešte nikto v rodine nič podobné nevidel! Kvet väčší ako futbalová lopta má obyčajný cesnak, ktorý im vykvitol v záhradke. Jeho hrdým pestovateľom je druhák Šimon. „Veľa ho polievam, nič iné,“ povedal, akoby to bola samozrejmosť. Záhradka je jeho vášňou, a tá sa mu štedro odmieňa. „Pred štyrmi rokmi som cesnak dostal od babky a odvtedy ho rozmnožujeme, už ich mám osem,“ hrdo dodal. Jeho pestovateľský zázrak vyrástol do úctyhodných 107 centimetrov a obvod kvetu je 78 centimetrov! To však nie je všetko.

Už štyri roky chodí na huby s tatinom a pozná ich lepšie ako hociktorý dospelý. „Má aj encyklopédiu, tú študuje, a dokonca si ich aj kreslí,“ pousmiala sa mamina.uzavrela chlapcova mama Mária.