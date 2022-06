Unikátna výstava autogramov slávnych: Ako opatrujeme podpisy Márie Terézie či Sissi?

Môžu sa pochváliť unikátnymi kúskami.

Sú medzi nimi podpisy kráľov, šľachticov a ďalších historických osobností. Nechýba Mária Terézia, cisárovná Sissi alebo zakladateľ moderných olympijských hier Pierre de Coubertin. Najstarším historickým dokumentom s podpisom je listina uhorského panovníka Ľudovíta II. Jagelovského z roku 1525, ktorou oslobodil obyvateľov Prešova od platenia daní.

„Je to najstarší dokument, ktorý môžeme dať záujemcom aj na štúdium v origináli. Od tohto roka sa totiž končí stredovek a začína sa novovek,“ vysvetlila Alena Mišíková, odborná archivárka štátneho archívu. Dokumenty sa do štátneho archívu dostali po druhej svetovej vojne. „Odvtedy sa dokumenty zo šľachtických kaštieľov postupne ukladali do štátnych archívov,“ pripomenula odborníčka.

Podľa nej historické dokumenty rukou písali väčšinou spolupracovníci osobností a tie ich nakoniec len podpísali atramentom vyrobeným zo špeciálnej zmesi, zloženej z dubienky, rôznych živíc, zo sadzí a z ďalších prísad. Dokumenty sú uložené v škatuliach v tme pri štandardnej teplote 17 stupňov Celzia a 50-percentnej vlhkosti. Výstavu si môže každý pozrieť bezplatne v Štátnom archíve v Prešove-Nižnej Šebastovej.

Podpis populárnej rakúskej cisárovnej pochádza z pozostalosti jej dvornej dámy Irmy Sztárayovej, ktorá pochádzala zo Zemplína.

Najstarší vystavovaný podpis uhorského panovníka Ľudovíta II. Jagelovského pochádza z roku 1525 a oslobodil ním obyvateľov Prešova od platenia daní.