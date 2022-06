Skončil psychológ pre vzťah so študentkou? Riaditeľka to chcela zamiesť pod koberec!

Správal sa nevhodne? Pred pár dňami Milan (31) skončil na pozícii školského psychológa na zvolenskom gymnáziu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa zdroja Nového Času malo byť dôvodom to, že ako zamestnanec školy v minulosti nevhodne na sociálnych sieťach komunikoval so študentkami a mal tiež údajne nadviazať milostný vzťah so žiačkou, ktorá je od neho o polovicu mladšia.

Milan mal pracovný pomer na gymnáziu ukončiť deň po tom, ako na svojej stránke uverejnil fotografiu, na ktorej je vo vášnivom objatí s tínedžerkou, ku ktorej napísal: „Keď miluješ, nie je čo riešiť. A ja ju milujem. Nadovšetko a neriešim.“ Fotografia sa objavila na sociálnej sieti v nedeľu 29. mája podvečer.

„Zverejnil fotografiu, kde sa s dotknutou žiačkou bozkáva.V komentároch sa obhajoval argumentmi, že to, čo robí, je úplne v poriadku a že od 16 rokov niečo také ako pedofília neexistuje,“ uviedol zdroj Nové Času s tým, že druhý deň popoludní napísala riaditeľka učiteľom školy, že školský psychológ ukončil k tomuto dňu pracovný pomer.

„Žiadam vás, aby ste v zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch zachovávali mlčanlivosť a k tejto veci sa nevyjadrovali. V prípade otázok od žiakov môžete povedať, že už nie je zamestnancom školy,“ napísala vtedy riaditeľka Ivetta Vidová. Zametanie pod koberec? Podľa jedného zo zamestnancov sa však riaditeľka predtým pokúšala celú vec zamiesť pod koberec.