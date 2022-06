Tu na východe predávajú zmrzlinu nepretržite od roku 1964: Sladký kopček za neuveriteľnú cenu!

Lacnejšie to už azda ani nejde! Milovníci zmrzliny v košickej Šaci si vedia dopriať fantastickú zmrzlinu len za 40 centov za kopček.

Už 11 rokov ju tu predáva Tomáš Bačo (59). Prevádzku prebral po bývalom zmrzlinárovi, ktorý tu so svojím otcom pôsobil ešte v 60. rokoch minulého storočia. Za chladenou pochúťkou sem pritom mieria ľudia z celého regiónu.V centre Šace stojí stánok od roku 1964. Súčasný prevádzkovateľ Zmrzliny Šaca Tomáš Bačo (59) ho prevzal pred 11 rokmi. „Zobral som to od pána, ktorý ma oslovil, či v tom chcem pokračovať. Už mal asi aj zdravotné problémy a okolnosti, ktoré mu nedovoľovali pokračovať, tak som prevzal štafetu,“ opísal Bačo s tým, že zmrzlináreň založil ešte otec pána, od ktorého stánok prevzal.

„Chodí sem tak už tretia generácia Šačanov. Vtedajší chlapci sú už dnes zrelí páni, dôchodcovia a stále sem chodia po tú svoju zmrzlinu,“ dopĺňa s úsmevom. Jedným dychom dodáva, že na 90 % majú takú istú ponuku, aká bola aj pred 50 rokmi. „Myslím, že ani chuť sa nezmenila, receptúra je v princípe stále taká istá. Aj preto tu ponúkame tradičné príchuti ako čokoládovú, vanilkovú, jahodovú či citrónovú, bez ktorej si už bežný deň domáci ani nedokážu predstaviť.“

Okrem skvelej chuti a tradície ľudí lákajú aj fantastické ceny. Kopček zmrzliny predávajú len za 40 centov. „Mnohí zmrzlinári platia vysoké nájmy, poprípade majú vyššie vstupy do výroby a prevádzky, než máme my. Taktiež si každý robí cenovú politiku takú, ako ho to okolnosti pustia. Treba brať do úvahy aj to, že zmrzlina je záležitosť 7 mesiacov. Niektorí, čo majú nájmy, musia platiť aj tých zvyšných 5 mesiacov, čo sa, samozrejme, premietne do ceny,“ opísal Bačo.

Ako spomínal, zdražovanie sa nevyhlo ani im. „Tento rok sme dvihli cenu o 10 centov. Vlani stál kopček zmrzliny 30 centov. V roku 2019 len 25 centov,“ opísal. Podľa slov zmrzlinára historickú kontinuitu zmrzlinárne nenarušila ani pandémia. „Prispôsobili sme sa a prešli sme na okienkový predaj,“ povedal Bačo, ktorého práca zmrzlinára nesmierne baví a napĺňa.