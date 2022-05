Hrôzostrašné zábery zo smrteľnej nehody na R7: Takto sa to stalo! K nešťastiu stačili 2 minúty

Na povrch sa dostali zábery, ktoré zachytávajú ako došlo k prvej smrteľnej nehode na novom obchvate. O život pri nej prišiel 61-ročný muž.

Hoci to spočiatku vyzeralo, ako malá nehoda, vykľula sa z toho obrovská tragédia. Na povrch sa dostali zábery, ktoré objasňujú, čo sa dialo pred tragédiou na R7 smerom zo Šamorína do Bratislavy v pondelok ráno, a ako k nej došlo.

Upozorňujeme, že video nie je vhodné pre citlivé povahy.

„61-ročný vodič Škody Octavia bol účastníkom prvej nehody, keď do neho počas jazdy zozadu narazilo Volvo XC60. Vodič Škody zostal stáť na pravej krajnici a Volvo tvorilo prekážku v pravom jazdnom pruhu. Obaja muži z áut vystúpili, keď došlo o pár minút k nárazu kamióna do zadnej časti Volva. Vodič z Volva stihol na poslednú chvíľu uskočiť na krajnicu, no vodič Škody, ktorý bol práve vo dverách svojho auta pri zvodidlách, silný náraz neprežil,“ informovali trnavskí policajti. Privolaní záchranári už, žiaľ, mužovi nedokázali pomôcť. Dychové skúšky na alkohol boli v oboch prípadoch negatívne.