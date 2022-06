Skutočná pastva pre oči: Lenke sa podaril zachytiť neobyčajný moment, ktorý vyzerá ako z rozprávky!

Tieto dychberúce zábery vás očaria. Nádherné video, ktoré sa dostalo na facebook, rozhodne poteší nejedno oko. Rozprávkovú scenériu makového poľa zdobí mladé sŕňa, ktoré sa kochá touto krásou.

Takéto zábery sa len tak nevidia! Výnimočné video sa podarilo zachytiť Lenke v Slovenskej Novej Vsi, ktoré zverejnila na sociálnej sieti v skupine Turista.Video dostalo na Facebooku od ľudí veľa pozornosti a takmer dvetisíc lajkov. Ľudia v komentároch nešetrili so slovami chvály a obdivu a vynášali autorku do nebies za to, akú krásu sa jej podarilo zvečniť.