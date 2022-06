Drahomíra odišla z nemocnice a zachránila Veľký Krtíš: Jediná srdciarka v regióne!

Jediná srdciarka v regióne otvára ambulanciu. Banskobystrický samosprávny kraj pomohol s rozbehom vlastnej praxe kardiologičke Drahomíre Šarankovej vo Veľkom Krtíši. Investovali do zariadenia takmer 80-tisíc eur. Doktorka odišla z nemocnice, pretože tam vykonávala aj 4 funkcie naraz. Okres sa dlhodobo borí s nedostatkom lekárov.

Nová kardiologická ambulancia bude fungovať pod župou v spádovej oblasti 40-tisíckach ľudí. Srdciarka Šaranková sa rozhodla odísť z nemocnice. „Nezvládala som vykonávať naraz aj štyri funkcie a navyše echokardiologické vyšetrenie – echo, či sono srdca nefungovalo aj niekoľko mesiacov,“ ozrejmila doktorka. Sama si však ambulanciu otvoriť nevedela, pretože ju poisťovne odmietli zazmluvniť aj napriek tomu, že je jediná kardiologička široko – ďaleko.

„Keby sa vzdala, mohla byť už v Maďarsku, či Leviciach. Dostala viacero ponúk, no ozvala sa nám a my sme sa rozhodli jej pomôcť. Tento okres má až 17 percent ľudí trpiacimi kardiovaskulárnymi ochoreniami,“ uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter. Župa investovala do zariadenia novej ambulancie takmer 80-tisíc eur. Doktorka bude mať pod palcom okolo 4-tisíc pacientov.

„Chodia ku mne pacienti aj zo Zvolena, Krupiny, či Šiah, kde nie je kardiológ. Budem mať toho dosť, ale mne to neprekáža, ja som workoholička. Veľa pacientov je teraz zanedbaných, pretože počas pandémie sa nevyšetrovalo tak, ako sa malo,“ informovala Šaranková s tým, že v nemocnici teraz chýba kardiológ a aj primár na internom. Okrem Veľkého Krtíša majú problémy s lekármi aj v iných okresoch.

V priebehu pol roka skončili v kraji len štyria pľúcni doktori. Župa sa snaží hasiť problémy, ako len môže. Otvorila už tretiu svoju ambulanciu, dve – pediatria a pľúcna, fungujú v Detve, čoskoro pribudne potrebný všeobecný lekár aj v Haliči pri Lučenci. „Navyše poskytujeme na vznik novej zubnej ambulancie 50-tisíc eur,“ povedal vedúci oddelenia zdravotníctva BBSK Martin Caudt. Podľa Luntera župa plánuje investovať 3 milióny eur do ambulancií, kde je nedostatok všeobecných, detských lekárov a odborníkov, chcú suplovať štát a vytvárať záchrannú sieť.

Všeobecní lekári: chýba 10 pre 16.573 ľudí

Pediatri: chýbajú 4 pre 4205 detí

Zubári: chýbajú 3 a nad 65 rokov 12 zubárov

Gynekológ – 1 lekár pre 3348 žien, tu 1 pre 3845 žien a bez lekárov nad 65 rokov 4807