Zakliaty futbalový štadión v Prešove: Začali ho búrať pred 4 rokmi, stále nestavajú nový!

Nekonečný príbeh pokračuje a nik nevie, kedy skončí. Futbalový štadión Tatrana Prešov začali búrať ešte pred štyrmi rokmi, nový doteraz nezačali. A tak skoro ani nezačnú. Futbalistom tak zostávajú len oči pre plač.

Vyzerá to, ako keby bol futbalový štadión zakliaty. Na začiatok búrania pred štyrmi rokmi mala plynulo nadväzovať výstavba nového futbalového stánku za 16 miliónov €, doteraz sa to však nestalo. Najskôr sa musel okresať projekt, lebo na naprojektovaný štadión nevychádzali peniaze.

Následne sa musela opakovať verejná súťaž na dodávateľa. Potom sa mesiace čakalo na vyjadrenie protimonopolného úradu, lebo na výstavbu má prispieť aj štát. Posledný úder štadiónu zasadil dodávateľ, stavebná firma z Galanty, ktorá vypovedala zmluvu. Teraz sa zdá, že celá tortúra sa bude musieť opakovať od začiatku.

“My sme nesúhlasili s jednostranným vypovedaním zmluvy zo strany dodávateľa, lebo podľa nás nato neboli žiadne dôvody. O ďalších krokoch voči pôvodne vysúťaženému dodávateľovi však musia rozhodnúť právnici. Budeme však musieť hľadať nového,” vysvetlil konateľ Futbal Tatran arena, ktorý výstavbu zabezpečuje, Rastislav Mochnacký. Podľa neho sa však ešte nevie, aký ďalší postup zvolia, pretože už je jasné, že kvôli zdraženiu stavebných materiálov sa štadión v pôvodnej podobe nebude dať postaviť.

“Budeme navrhovať, aby sa štadión staval po etapách, ale tak, aby bol už po postavení prvej etapy funkčný. Zase budeme musieť hľadať dodávateľa a znova sa nevyhneme posudzovaniu zo strany protimonopolného úradu,” uzavrel Mochnacký. Predpokladaný termín, kedy by sa mohlo začať stavať a následne dokončiť aj prvú časť, však odmietol povedať. Odôvodnil to tým, že už bolo toľko termínov, ktoré sa nepodarilo naplniť, že by bolo nezodpovedné hovoriť o ďalších.