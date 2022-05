Misska Šebestová predvádza svoju sexy postavu: V takejto polohe ste ju ešte nevideli!

Krásna Magdaléna Šebestová môže byť vzorom pre mnohé ženy. Jej vášeň k zdravému životnému štýlu je oprávnene vidieť aj na jej sexy postavičke.

Miss Slovensko 2006 Magdaléna Šebestová (38) je inšpiráciou v mnohých oblastiach. Okrem starostlivosti o sedemročnú Ninku totiž stíha podnikať aj chodiť do fitka! Behá, cvičí, praktizuje jogu a na jej postavičke to je adekvátne vidieť.Na sociálnej sieti zverejnila fotku, na ktorej predvádza svoje dokonalé krivky v ukľudňujúcej póze jógy. K fotke napísala: "" Magdaléna na svoj vek v žiadnom prípade nevyzerá a môže za to rozhodne jej blízky vzťah k športu a k zdravej strave.

Fotku pózy, ktorú Magdaléna predvádza nájdete v našej galérii.