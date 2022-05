Rekonštrukcia sa zmenila na horor, zúfalému Michalovi firma dlhuje tisíce: Z bytu mi nechali stavenisko!

Rekonštrukcia bytu sa zmenila na hrôzu a veľké sklamanie. Michal (41) chcel začiatkom roka opraviť jednoizbový byt na košickom sídlisku Ťahanovce.

Firma, ktorú si objednal, začala s prácami načas, lenže po istom období s rekonštrukciou úplne prestala, hoci dostala zaplatené vopred. Firma nedodala ani zakúpené elektrospotrebiče a materiál. Michalovi tak zostal rozostavaný, neobývateľný byt. Majiteľ stavebnej firmy sľúbil, že situáciu vyrieši k spokojnosti zákazníka.

Michal sa na jar rozhodol spolu s manželkou prerobiť byt pre svokrovcov. Práce si objednali u košickej firmy Baumaßnahme, o ktorej čítali dobré recenzie. Dohodli si prerábku vrátane vymurovania jadra, osadenia kuchynskej linky, nových zárubní, omietok, maľby, novej elektroinštalácie a ďalších prác. „Robili domy na kľúč a február je ešte také obdobie, keď sa domy nestavajú, preto nás ubezpečil, že zoberie tento byt a bude to takpovediac rýchlovka, že práce stihnú za tri týždne,“ povedal Michal.

Všetko sa začalo dobre, majiteľovi firmy Miroslavovi Baumanovi posielali peniaze za materiál a práce sa začali. Postupne však intenzita prác ustala a hotovo nie je ani po 12 týždňoch. „Vymurovali jadro, dokončili aj maľovky, no nie je dokončená elektroinštalácia, revízia, podlahy, kúpeľňa, sprcha ani škárovačky. Byt je nedokončený a neobývateľný,“ dodal sklamane. Košičana nahneval fakt, že nedostal zaplatenú rúru, chladničku, varnú dosku, mikrovlnku a ďalší tovar ako granitový drez, zárubne a dvere. Dokopy za ne dal 1 600 eur.

„Peniaze na spotrebiče sme dali majiteľovi firmy. Keď sme sa pýtali, kde sú, tak nám odpovedal, že sú už v Košiciach. Na čísle sme našli len kuriéra, ktorým nám tvrdil, že sa ich majiteľovi firmy snažil viackrát doručiť, no neúspešne,“ opísal Michal.

Pokusy Michala o komunikáciu s firmou sa skončili len v nesplnených sľuboch. Nakoniec majiteľa firmy vyzvali, aby si zbalil náradie a vrátil kľúče od bytu. „Chyba bola to, že sme nepodpísali zmluvu o dielo, len oboma stranami odsúhlasenú a podpísanú cenovú ponuku. Sľúbil nám, že po ukončení prác nám vystaví riadnu faktúru za rekonštrukciu. Bolo to pre nás lákadlo, že to bude lacnejšie,“ priznal Michal.

Celkovo ich oprava vyšla na 10 400 eur, no byt nie je dokončený. Okrem toho zaplatili za materiál, spotrebiče a prácu, ktorá nebola vykonaná, čo pre nich predstavuje stratu viac ako 3,5 tisíca eur, ktoré si od firmy žiadajú naspäť. Majiteľ firmy Miroslav Bauman pre Nový Čas uviedol, že je mu ľúto problémov, ktoré zdržali rekonštrukciu. Dôvodom mala byť exekúcia, ktorej musel čeliť. Svoj záväzok voči Košičanovi a ich rodine si však plánuje splniť. „Prišiel exekútor, fyzicky som to nevedel dokončiť, nielen to, ale aj ostatné stavby, takže trošku mi to zamotalo život. Je to už vyriešené. Budú určite odškodnení v najbližších dňoch,“ uviedol majiteľ firmy.