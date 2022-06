Ako kohúti na smetisku: Spor starostu Gočova a štátneho úradníka skončil zraneniami! Čo to stvárali?

Štátny úradník žaluje starostu! Aj takto sa medzi vedúcim odboru životného prostredia v Rožňave a prvým mužom Gočova skončila najprv len slovná výmena názorov, po ktorej však došlo aj k fyzickému napadnutiu. Obviňujú sa z toho obe strany, prípad dlhšie trvajúcich sporov Miloša Pukanského (37) a starostu Milana Mlynára (47) rieši aj polícia.

Roztržka má staršie korene a udiala sa po tom, čo starosta na Pukanského pozemku obhliadal a fotil jeho nehnuteľnosti. Ich majiteľ starostu Mlynára vyzval, aby opustil jeho pozemok, kde vstúpil bez jeho súhlasu. Mlynár to zdôvodnil tým, že len kontroloval, či pri mohutných dažďoch nemôže nastať zosuv pôdy a dôjsť k ohrozeniu obyvateľstva.

"Pri plnení svojich povinností som bol stavebníkom čiernej stavby napadnutý nastriekaním neznámej látky do tváre, a to bezdôvodne. Ako vedúci zamestnanec v štátnej správe by mal mať vedomosť o tomto ustanovení stavebného zákona. Jeho napadnutie si neviem vysvetliť, nakoľko ja nemám žiadne zranenia ani podliatiny ani pomliaždeniny na rukách, čo zdokumentovala polícia hneď po útoku a skonštatoval aj ošetrujúci lekár. V tejto súvislosti som na pána Pukanského podal trestné oznámenie pre krivé obvinenie a ohováranie," reagoval Mlynár, aby vysvetlil právo vstupu na cudzí pozemok v nevyhnutnej situácii.

Vedúci odboru životného prostredia Okresného úradu v Rožňave Miloš Pukanský však argumentoval, že starosta ho udrel do tváre a spôsobil mu práceneschopnosť. "Upozornil som starostu, že vstupuje na moje pozemky bez môjho súhlasu. Vo veci som podal trestné oznámenie," vysvetlil Pukanský. Prijatie oznámenia potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová a dodala: "Oznámenie v súčasnej dobe preverujeme a vyhodnocujeme. Následne v zákonom stanovenej lehote rozhodneme o ďalšom postupe vo veci."

Starosta celý incident vyhodnotil tak, že na záver mal dostať sprejom priamo do tváre a bol úplne paralyzovaný. Pukanský konanie starostu považuje za zneuživanie jeho právomoci, lebo v jeho prípade ide o stavbu, ktorá spadá pod stavebný úrad v Rožňave a nie v Gočove.