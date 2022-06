Tím slovenských študentov chce so svojím výrobkom ohúriť svet: Takto nás majú ekologicky zbaviť otravného hmyzu!

Vymysleli, zhotovili a zvíťazili! Tím gymnazistov z Kráľovského Chlmca dominoval v národnom kole študentskej súťaže Social Innovation Relay. Ocenenie získali za produkt ekologicky ručne vyrábaných lastovičích hniezd.

Slovensko tak budú chlmeckí študenti koncom júna reprezentovať v globálnom finále medzinárodnej súťaže. Tá sa bude konať formou online. Úspešná študentská firma nesie názov NestBnB a viac prezradil Patrik Csatlós (18): "Prvoradým cieľom bolo zhotoviť ekologický produkt, ktorý nám pomôže zbaviť sa nepríjemného hmyzu. Celkovo je nás vo firme 15."

Doplnila ho Viktória Ballová (18): "Hniezda vyrábame z ihličnatých pilín, sadry a vody. Táto zmes sa vloží do formy a vyberie zhruba po 15 minútach. Potom to musí odstáť asi týždeň, obrúsime to a na záver ich natrieme hlinou z krtinca. Potom už hniezdo stačí len nalepiť na vhodné miesto." V priemyselnej výrobe namiesto sadry a pilín používajú drevobetón a samozrejme, že tieto dovozové výrobky sú aj výrazne drahšie.

Študenti majú výhodu aj v tom, že piliny získavajú zdarma od miestneho sponzora a ich hniezdo tak nestojí ani tri eurá. Doteraz už vyrobili zhruba 120 hniezd, ktoré však nie sú len pre lastovičky. Slúžia aj pre belorítky, pričom vďaka použitiu len prírodných materiálov mladí podnikatelia šetria životné prostredie. "Študenti mali jasný cieľ, aby svoj výrobok predstavili na veľtrhu a boli užitoční," povedala ich učiteľka Bernadeta Oláhová. V pláne majú osloviť aj okolité obce a mestá, aby mali odbyt priamo od samospráv. Záujem už však prejavili aj v susednom Maďarsku a Rakúsku.