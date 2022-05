Maturantka zo srandy písala o streľbe na škole, poriadne si zavarila: Polícia varuje tínedžerov, za TOTO môžete ísť aj do basy!

Sociálne siete majú veľký dosah a preto nie je jedno, čo na nich zverejníte. Najmä tínedžeri na ne vedia zavesiť hocičo, môže im to ale priniesť problémy so zákonom!

Najskôr to bol muž, ktorý sa vyhrážal masovou vraždou na Spiši, potom tínedžerka, ktorá zverejnila info streľbe na piešťanskej škole. Oba prípady majú spoločné to, že vyhrážky boli zverejnené na internete a aj to, že sa nimi zaoberala polícia a malo to pre šíriteľov neblahé následky.

Tínedžerka si urobila srandu o streľbe na škole práve v čase, keď svetom otriasol krvavý útok na škole v Texase. O život pri ňom prišlo 19 nevinných detí a 2 učiteľky. "Vzhľadom aj na udalosti posledných dní, polícia nepodcenila zverejnený status a dievča, ktoré informácie zverejnilo, sme osobne navštívili.Maturantka sa práve pripravovala v akademickom týždni na maturity. Po posúdení obsahu a analýze Odboru počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality PPZ sa prípadu ujali trnavskí krajskí kriminalisti z Polícia SR - Trnavský kraj," informovala polícia o prípade na svojej facebookovej stránke.

"Operatívna hliadka zabúchala na dvere domu v malej obci, blízko pri Trnave. Nielen dievčina, ale aj rodičia boli našou návštevou zaskočení. Mladé dievča sa ku statusu priznalo a policajtom pri previerke povedala, že bola nahnevaná a celý status bol iba vtip. Práve v pondelok má totiž na tejto strednej škole v Piešťanoch maturovať," opísala polícia.

Slovenská polícia ďalej upozorňuje tínedžerov, že takéto statusy môžu byť vyhodnotené ako trestný čin a môže im hroziť aj pobyt za mrežami. "Upozorňujeme tínedžerov, že aj oni ako užívatelia sociálnych sietí sú trestno právne zodpovední za to, čo zverejňujú a aj keď ide o virtuálny svet. Hoci sa v tomto prípade zistilo, že ide o hoax, podstatné je, či takáto informácia, ktorá sa šírila verejne, má potenciál vyvolať napr. šírenie paniky medzi ľuďmi. Ak polícia vyhodnotí zverejnenie vymysleného príbehu vydávaného za skutočný ako ohrozujúcu správu, môže podľa trestného zákona situáciu klasifikovať ako šírenie poplašnej správy, a osobe môže hroziť strata slobody až na dva roky. Polícia rieši každý takýto prípad protiprávneho konania bez ohľadu na to, či k nemu dochádza v reálnom alebo virtuálnom svete," napísala slovenská polícia výstrahu pre všetkých tínedžerov.