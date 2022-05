Rodinu spod Tatier stíha jedna pohroma za druhou, slzy neudržíte: Najskôr nás zničila povodeň, teraz sme vyhoreli!

Rodinu Imrichovcov spod Tatier stíha jedno nešťastie za druhým.

Pred 12 rokmi zasiahla obec Ľubica (okr. Kežmarok) ničivá povodeň, ktorá značne poškodila aj dom Imrichovcov. Aby toho nebolo málo, hlava rodiny Dušan Imrich (69) zakrátko prišiel o prácu. Keď sa z toho ako-tak pozviechali a ich život sa vrátil do normálu, začiatkom uplynulého týždňa vyhoreli... Ako sa s toľkými ranami osudu dokázali vyrovnať?

Dom Dušana Imricha vzbĺkol v utorok podvečer. Aj po niekoľkých dňoch je z toho stále v šoku. „Robili sme v záhrade a ja som išiel pozerať súťaž v televízii. Na dvore som si všimol kopu dymu,“ spomína na osudný deň. „Najprv som si myslel, že opäť niekto páli plasty. Po chvíli som však ostal ako prikovaný. Horela nám strecha! ­Ihneď sme to začali hasiť vedrami s vodou a zavolali sme hasičov. Bolo to hrozné. Všetkých nás vyhnali na ulicu a začali to hasiť z dvora a z ulice.“

K horiacemu domu na Remeselníckej prišli ako prví miestni dobrovoľní hasiči. „Začali sme s hasením, no oheň veľmi rýchlo naberal na intenzite. Hneď po nás prišli hasiči z Kežmarku a posily z Popradu,“ povedal nám jeden z dobrovoľných hasičov. Po niekoľkých hodinách sa im podarilo dostať požiar pod kontrolu. Na Dušanovom dome však zhorela celá strecha. Šťastím v nešťastí bolo, že sa oheň nerozšíril na susedné domy a na hospodárske budovy.